Castelvetro, caduta piante. Padana Inferiore chiusa momentaneamente

CASTELVETRO PIACENTINO (4 febbraio 2020) - Padana inferiore chiusa a Mezzano, subito dopo il ponte di Po, per il crollo di una pianta a causa del forte vento. Un automobilista proveniente da Cremona è riuscito a fermarsi appena in tempo e fortunatamente, nonostante il traffico, nessun veicolo è rimasto coinvolto. Sul posto vigili del fuoco di Fiorenzuola, operai comunali per la rimozione della pianta e per bloccare il traffico, deviato in strade laterali, polizia dell’Unione e polizia stradale.

