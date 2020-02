Dal 6 febbraio lavori alla rete fognaria in via Boschetto

CREMONA (4 febbraio 2020) - Da giovedì 6 febbraio inizieranno i lavori di rifacimento di un tratto della rete fognaria in via Boschetto per conto di Padania Acque. Sono due le aree interessate dal cantiere: l’una di fronte allo stabile al civico 29 e l’altra tra l’incrocio di via Boschetto con via Dosso. Per l’esecuzione di tali lavori vi sarà un restringimento della carreggiata di fronte al civico 29, con conseguente senso unico alternato in questo tratto di strada. Padania Acque ha disposto tale intervento per sistemare la rottura di un tratto della rete fognaria realizzato oltre 60 anni fa. Questa prima fase dei lavori avrà una durata di circa 8 giorni lavorativi.

Ultimato questo intervento, si procederà ad una seconda fase di lavori per il ripristino dell’allaccio della rete fognaria che si è danneggiato. Il cantiere, che verrà allestito in prossimità dell’incrocio con via Dosso, rimarrà aperto per circa tre giorni lavorativi. Anche in questo caso è previsto il restringimento della carreggiata e l’istituzione del senso unico alternato nel tratto corrispondente al cantiere. I lavori termineranno entro il 17 febbraio prossimo.

L’evoluzione dei due cantieri sarà seguita dai responsabili dell’esercizio fognatura di Padania Acque S.p.A. insieme ai tecnici del Comune di Cremona e degli agenti della Polizia Locale per quanto riguarda la circolazione veicolare. Le zone interessate dai lavori saranno opportunamente delimitate e segnalate, mentre sarà garantito il transito pedonale e l’accesso alle proprietà laterali.

