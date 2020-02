Revocate da domani le misure temporanee di primo livello

CREMONA (4 febbraio 2020) - Come previsto dalle disposizioni regionali vigenti, sono revocate da domani, mercoledì 5 febbraio, le limitazioni temporanee di primo livello per il contrasto all'inquinamento atmosferico in vigore dal 28 gennaio. Dai dati trasmessi oggi da ARPA Lombardia è stato infatti rilevato che ieri, nella provincia di Cremona, per il secondo giorno consecutivo, i livelli del PM10 sono stati al di sotto della soglia limite (50 microgrammi/m3).

In base ai dati rilevati questa mattina e riferiti alla giornata di ieri, lunedì 3 febbraio, la media delle stazioni del programma di valutazioni della provincia è infatti di 35.8, mentre domenica 2 febbraio era di 40,5. Venendo invece alla città i dati rilevati sono i seguenti: Fatebenefratelli 36, Cadorna 35, Spinadesco 38, per una media di 36 microgrammi/m3.

