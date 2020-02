Occhi Azzurri, progetto solidale nel parco del Morbasco

CREMONA (4 febbraio 2020) - Può partire il progetto dell’associazione «Occhi Azzurri»: una struttura che ospita due aree di intervento, una ricreativa e l’altra riabilitativa. L’area in questione (all’interno del parco del Morbasco) è infatti stata definitivamente assegnata dal Comune all’associazione presieduta da Filippo Ruvioli, concessa in diritto di superficie per 60 anni al prezzo di 50 mila euro. Costo di tre milioni di euro. L’area ricreativa — viene spiegato — si rivolge alle 400 famiglie con bambini certificati disabili (150 delle quali necessitano il servizio di assistenza alla persona) offrendo uno spazio ludico e abilitativo attivo nel doposcuola. L’area riabilitativa, invece, si mette a disposizione di bambini e adulti che necessitano di interventi abilitanti e riattivanti a livello neurologico e non solo, potendo utilizzare spazi attrezzati (palestra e piscine riscaldate) e ambulatori.

