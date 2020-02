Raccolta differenziata, arriva l'agente ambientale

PESCAROLO (4 febbraio 2020) - Non contento del 79 per cento di differenziata in Comune vuol fare di più. In arrivo infatti l’agente ambientale, ovvero una nuova figura che controllerà con i cittadini i sacchi dei rifiuti, per verificare la corretta separazione dei materiali da riciclare. L’addetto suonerà il campanello del pescarolese (scelto a campione), assieme apriranno il sacco dell’immondizia e guarderanno se il materiale è stato inserito in modo corretto. Al primo errore non accadrà nulla, verrà spiegato come suddividere senza sbagli. Alla seconda infrazione verrà dato una sorta di bollino giallo, un codice di ammonimento posizionato sul sacco dei rifiuti. Al terzo sbaglio invece verrà elevata una sanzione. È stato il primo cittadino Graziano Cominetti a spiegare questo nuovo servizio che è stato introdotto con la stipula del nuovo contratto con Lgh, aggiudicataria dell’appalto.

