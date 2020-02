Ubriachi e senza cinture, sanzioni a raffica nel fine settimana

CREMONA (3 febbraio 2020) - La sicurezza stradale come priorità assoluta. Gli agenti della polizia stradale, nell'ultimo fine settimana, hanno presidiato a lungo - e al massimo delle forze - le strade urbane, le extraurbane e il tratto di competenza dell’autostrada A21. Servizio ad alto impatto, quello garantito fra città e provincia dagli agenti del comandante provinciale Federica Deledda.

E a dimostrazione di come ancora molto, soprattutto sul fronte culturale, rimanga da fare, ci sono i numeri dei controlli dedicati all’utilizzo dei dispositivi di sicurezza: nella sola giornata di venerdì, sono state trenta le sanzioni elevate per il mancato uso delle cinture di sicurezza, quattro per il riscontrato non utilizzo di quelle posteriori e le restanti 26 a carico di guidatori e passeggeri che non avevano allacciato quelle anteriori.

Il sabato notte, invece, quando alle verifiche specifiche eseguite con l’utilizzo di alcol e drug test ha partecipato anche il medico della polizia, sono state ritirate 14 patenti: fra quelle, otto per guida in stato di ebbrezza (cinque a persone con tasso alcolemico oltre l'1,50) e una per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, nello specifico cocaina.

