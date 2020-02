Spaccio di droga, denunciato un cremonese di 65 anni

MONTICELLI (3 febbraio 2020) - Nell’ambito di controlli volti alla prevenzione dello spaccio un 65enne pregiudicato residente a Cremona è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Aveva con sé dell’eroina. Otto persone, poi, sono state segnalate quali assuntori di droga: un 24enne residente in provincia è stato sorpreso a consumare eroina, un 32enne aveva 9 grammi di marijuana e sempre a Monticelli due gruppi di giovani tra i 23 e i 46 anni – tre stranieri e tre italiani - si erano riuniti in aperta campagna per consumare 10 grammi di cocaina. Complessivamente sono stati sequestrati circa 1 grammo di eroina, 10 grammi di cocaina e 19 di marijuana e 7 semi di papavero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO