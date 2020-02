Ruba 40 euro ai carabinieri, 19enne arrestato

MONTICELLI (3 febbraio 2020) - Ha rubato 40 euro ai carabinieri, mentre si trovava in caserma: uno spregiudicato 19enne nato in Ucraina è stato arrestato per furto aggravato. Il giovane era stato invitato in caserma a Monticelli per una deposizione relativa ad un altro reato ed approfittando della temporanea distrazione del militare di servizio ha preso 40 euro custoditi all’interno del portamonete momentaneamente lasciato sulla scrivania. Il gesto però non è sfuggito al militare che ha provveduto a perquisire il 19enne trovando nella tasca del giubbotto la somma asportata. Al termine delle formalità di rito è stato accompagnato presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo in tribunale a Piacenza.

