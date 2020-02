Il parco avvelena il Pd, aria da resa dei conti

CREMONA (3 febbraio 2020) - Il fotovoltaico avvelena il Pd: è spaccato e si dice lo sia decisamente più di quanto non appaia, il principale partito della coalizione al governo della città, sul progetto che prevede l’allestimento del parco con pannelli a raso sui terreni di proprietà della Fondazione Città di Cremona. E mentre si sussurra con sempre maggiore insistenza di malumori crescenti che attraverserebbero la maggioranza e la giunta stessa, fra mail e retroscena le divergenze interne ai dem filtrano mostrandosi plasticamente negli interventi di giornata, quello del capogruppo in consiglio comunale Roberto Poli, che difende l’amministrazione contrattaccando Forza Italia, e quello del suo vice Santo Canale, che invece incalza ancora i «suoi» chiedendo di aprire un confronto franco sulla partita e innescando la reazione dura di Luigi Lipara. Così, registrata anche la riflessione di garanzia del sindaco Gianluca Galimberti, tira aria di fuoco amico e di bufera, alla vigilia dell’assemblea cittadina convocata per questa sera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO