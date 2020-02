Angelus, Papa Francesco saluta i pellegrini cremonesi

CREMONA (2 febbraio 2020) - In occasione dell’Angelus di questa mattina in piazza San Pietro, Papa Francesco ha salutato un gruppo di pellegrini cremonesi del cammino neocatecumenale della parrocchia di Sant’Ilario. Una gran bella soddisfazione per i nostri concittadini.

