Sicurezza, via XX Settembre proibita ai camion

SESTO (3 febbraio 2020) - Più sicurezza per residenti, pedoni e ciclisti. Stop ai mezzi pesanti in via XX Settembre, più conosciuta in paese come la via fredda. Da alcuni giorni è entrata in vigore dell’ordinanza firmata dal sindaco Francesca Maria Viccardi, pertanto tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore ai 35 quintali non potranno più transitare lungo l’arteria molto stretta che collega via Crotti a piazzuolo Verdi e quindi alla strada che porta alla Paullese. Via libera ad auto, furgoni, piccoli autocarri e mezzi agricoli di portata entro i limiti previsti. Il provvedimento del primo cittadino è giustificato da «ragioni di tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione stradale, con particolare riguardo ai pedoni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO