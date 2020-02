Multe anno record, ma oltre la metà non paga

SORESINA (3 febbraio 2020) - Settecento multe in più rispetto al 2018, un netto aumento di atti di polizia giudiziaria (ben 118), 21 comunicazioni di notizie di reato per un totale di 30 persone indagate. Si fa sempre più intensa e diversificata l’attività della polizia locale di Soresina, reduce da un 2019 con picchi record in varie statistiche. Il dato principale, quello che per primo balza all’occhio tra le cifre indicate nel report, non può che essere la somma delle sanzioni accertate per violazioni al Codice della strada: 2917 contro le 2226 dei dodici mesi precedenti. Di fatto, una media di otto trasgressioni al giorno. Non poche se si considera che i controlli, per ovvie ragioni, non possono essere quotidiani e non coprono tutto il territorio comunale.

