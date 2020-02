«Siamo invasi dagli scarafaggi»

SORESINA (2 febbraio 2020) - «Abbiamo la casa infestata dagli scarafaggi: spuntano ovunque, dalla dispensa alla cucina. Chiediamo aiuto perché siamo disperati». A raccontare l’incubo con cui convivono ormai da settimane, sono due giovani arrivati a Soresina l’estate scorsa con i loro quattro figli, tutti minorenni. Affittato un alloggio in via XX Settembre, per i primi mesi gli inquilini non hanno riscontrato problemi. Poi l’abitazione ha iniziato a popolarsi di intrusi fastidiosi. E ora, di notte, le blatte regnano incontrastate. «L’ultima speranza è il Comune – spiegano –. O convince il proprietario a effettuare la disinfestazione a proprie spese, anche perché il canone d’affitto da noi lo percepisce regolarmente, oppure speriamo ci conceda una casa popolare. Siamo preoccupati per la salute dei bambini e non sappiamo più cosa fare».

