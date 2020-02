Monumento ai Caduti violato

SONCINO (2 febbraio 2020) - l Monumento ai Caduti di via IV Novembre usato come discarica per ramaglie ed erbacce: è l’amara scoperta fatta, nel pomeriggio di venerdì, da alcuni residenti del Borgo Sotto che hanno trovato il giardino commemorativo dove sono ospitate le targhe in memoria dei soldati soncinesi morti al fronte durante la Grande Guerra insozzato da pezzi di legno marcio, probabilmente risulte di una potatura domestica. Immediata la chiamata al Comune che ha fatto subito ripulire l’area da un operaio. L’indignazione però resta: «Gesto insensato e orribile – ha commentato lo storico capo alpino Teresio Defendenti –. Non era mai successo e non dovrà accadere mai più».

