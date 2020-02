Volontari in azione, ripulita l’area della piarda

GERRE DE' CAPRIOLI (2 febbraio 2020) - Volontari del gruppo di Protezione civile Padus al lavoro, ieri mattina, alla Piarda Caprioli per ripulire le sponde da ramaglie e piante ormai secche dopo l’ondata di piena che ha indebolito il terreno. Un intervento realizzato in accordo con Aipo e che vedrà poi l’agenzia interregionale del Po scendere in campo per rafforzare la scarpata e costruire una discesa per i mezzi al Grande Fiume che potrà essere usata anche in caso di emergenza da vigili del fuoco e gruppi di protezione civile. I volontari con motoseghe e ruspe hanno lavorato per ore, togliendo le piante secche e le ramaglie. Poi spetterà ad Aipo rafforzare la sponda che, lentamente sta cedendo. Ogni piena che passa, non appena il livello del fiume scende e torna nel suo letto, porta via terreno. La situazione ora è al limite, lo si nota anche dalle fessurazioni che si sono aperte. Nel frattempo, qualche decina di metri più in là, vicino alla scultura del Cristo, ci sono gli operai al lavoro per riqualificare la zona dell’attracco. Un intervento, questo, in capo all’amministrazione comunale guidata da Michel Marchi.

