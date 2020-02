Scontro sul fotovoltaico, sindaco e assessori informati già in agosto

CREMONA (2 febbraio 2020) - Al culmine della polemica politica, spunta il documento che dimostra come l’amministrazione fosse stata informata già in agosto del progetto del parco fotovoltaico da 15 ettari che dovrebbe sorgere sui terreni della Fondazione Città di Cremona, al fianco di Cremona Solidale: la mail è stata inviata il 19 novembre scorso dal segretario generale della Fondazione, Lamberto Ghilardi, all’ex vice presidente della Fondazione stessa, Gian Carlo Storti, in risposta ad una richiesta di chiarimenti. Si scrive, fra molto altro, di due incontri, il primo in agosto e il secondo in settembre, tra i vertici della Fondazione, il sindaco Gianluca Galimberti, il vice sindaco Andrea Virgilio e l’assessore Rosita Viola. E si mette nero su bianco, soprattutto, la nota sull’incassato «assenso» all’allestimento dei pannelli da parte del Comune. Un atto che, nella sua sostanza, contraddice quanto dichiarato in consiglio comunale.

