Numero Unico di Emergenza 112: l'11 febbraio open day

Ogni anno l’11 febbraio si celebra la Giornata Europea del Numero Unico di Emergenza 112. Per l’occasione AREU apre le porte delle proprie Centrali Uniche di Risposta (CUR) ai cittadini, che avranno l’opportunità di osservare e seguire le modalità di gestione delle richieste di soccorso. Nel corso della visita, i partecipanti avranno la possibilità di conoscere da vicino il funzionamento del Servizio attraverso l’attività degli operatori che ogni giorno e ogni notte rispondono alle richieste di aiuto destinate a Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Soccorso Sanitario di tutta la Regione Lombardia.

Per partecipare all’open day aperta presso le tre centrali NUE 112 di Brescia, Milano e Varese è necessario iscriversi online tramite la piattaforma “eventbrite”. Dal portale sarà possibile ottenere un biglietto gratuito per la giornata dell’11 febbraio 2020.

Per motivi organizzativi e per meglio seguire i visitatori, è previsto un numero massimo di 25 partecipanti per ciascuna CUR.

L’orario di visita è il seguente: per le CUR di Brescia e Varese dalle ore 15:30 alle ore 17:30; per la CUR di Milano dalle 16:30 alle 18:30. Per informazioni sull’evento è possibile contattare AREU all’indirizzo mail: aathq@areu.lombardia.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO