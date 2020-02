Criminalità, individuati e denunciati sette autori di furti

CREMONA (1 febbraio 2020) - Durante la settimana appena trascorsa i carabinieri hanno individuato, a seguito di indagini e accertamenti, gli autori di diversi furti in tutta la Provincia.

Il Comando Stazione Carabinieri di Castelverde, al termine degli accertamenti denunciavano alla Procura della Repubblica di Cremona per il reato di furto di portafoglio una 70enne, pregiudicata, identificata anche mediante l’acquisizione delle immagini ricavate dal sistema di videosorveglianza, quale responsabile del furto ai danni di una quarantenne residente a Spinadesco, presso un esercizio commerciale di Castelverde, approfittando di un momento di disattenzione della vittima che lo aveva lasciato vicino alla cassa al momento di pagare la merce con una carta di credito.

I carabinieri del Stazione di Vescovato, deferivano in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Cremona, per furto aggravato in concorso all’interno della discarica comunale, un 23enne e un 44enne, entrambi residenti a Gerre de’ Caprioli, disoccupati e pregiudicati. A seguito della denuncia querela, presentata presso il comando Stazione di Vescovato, dal sindaco del Comune di Grontardo, anche mediante visione immagini telecamere videosorveglianza, i militari individuavano ed identificavano i due autori del reato di furto di materiali ferrosi presso la piazzola ecologica di Grontardo.

I carabinieri della Stazione di Montodine, deferivano alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, una 30enne di origine albanese residente a Bologna, per frode informatica in concorso, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico in concorso e detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici in concorso. La donna eseguiva l’illecito utilizzo dei codici di accesso della carta di credito intestata ad una 41enne residente a Credera Rubbiano eseguendo una ricarica telefonica di 50 euro.

L’Aliquota Operativa del N.O.R. della Compagnia di Casalmaggiore a conclusione delle indagini, deferivano in stato di libertà per furto aggravato su auto, una 45enne italiana, residente a Milano, disoccupata, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Le indagini acclaravano che la donna alle ore 16.30 dell’8 gennaio, in via Galluzzi, asportava da un auto in sosta un borsello con vari effetti personali. Quanto rubato è stato rinvenuto successivamente e restituito all’avente diritto.

A conclusione di indagini, anche i Carabinieri della Stazione di Romanengo deferivano in stato di libertà per reati furto su auto, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, un italiano 23enne residente a Romano di Lombardia (Bergamo), disoccupato, incensurato. Il giovane, lo scorso 7 dicembre a Crema, asportava una borsa contenente documenti e denaro contante da un’autovettura di proprietà di una 54enne residente a Sergnano.

I Carabinieri della Stazione di Bagnolo Cremasco, a conclusione di accertamenti, deferivano alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, un 44enne originario di Napoli nullafacente, censurato, senza fissa dimora. L'uomo, già più volte segnalato quale presunto autore di furti di monete da cassette delle offerte di alcune chiese, veniva sorpreso nei pressi di una chiesa di Bagnolo Cremasco in possesso di un metro estensibile con all’estremità materiale biadesivo che verosimilmente sarebbe stato utilizzato per asportare monete dai contenitori delle offerte.

