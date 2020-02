Via Dante, parte il nuovo cantiere. E' incognita parcheggi

CREMONA (1 febbraio 2020) - Occhi puntati sulla costruzione del nuovo parcheggio multipiano di via Dante, a sevizio soprattutto dei pendolari cremonesi, che verrà costruito alle spalle dell’edificio dove si trova il supermercato Italmark. Il maxi cantiere partirà tra venti giorni, durerà dieci mesi, e le incognite non sono poche. Soprattutto per gli stessi pendolari e per gli stalli da loro utilizzati.

Il punto è stato fatto l’altro ieri, durante un incontro tra esponenti dei pendolari e amministrazione comunale.

«I lavori - spiega Matteo Casoni, di InOrario - sono slittati, rispetto i tempi preventivati a novembre, a seguito di interventi migliorativi inseriti dal costruttore, che hanno richiesto un iter burocratico di inserimento nel progetto.

Nel frattempo, è stato valutato il costo del servizio per la messa a disposizione di una navetta che potesse essere di servizio ai pendolari, secondo l’ipotesi di usare il parcheggio dello stadio Zini, che però è risultato molto oneroso (i costi per le navette oscillerebbero tra i 70 e i 100 mila euro). Va ricordato che l’attuale capacità del parcheggio interessato dai lavori è di circa 140 posti e al suo posto sarà costruito un parcheggio multipiano con capienza di 140 posti a piano. Secondo i dati statistici dell’ufficio traffico del Comune, tutto il comparto parcheggi antistante la stazione, è utilizzato con una media superiore al 100% (quindi con utilizzo di stalli non segnati) giornaliera e, pertanto, il nuovo parcheggio è di sicuro interesse e importanza. Per questo sono state valutate e sono in fase di ultimazione delle varianti, per le quali, però, non è stato possibile avere indicazioni precise in quanto soggette a possibili variazioni e pertanto saranno rese pubbliche dal Comune di Cremona solo a valle dell’iter autorizzativo.

Ci è stato detto che queste possibili variazioni renderanno il disagio molto contenuto e, pertanto, abbiamo accettato il riserbo voluto dall’amministrazione (la riunione era già a calendario e non si è voluta farla slittare, anche in segno di rispetto delle persone che avevano già preso impegni per parteciparvi).

Per quanto riguarda la situazione dell’attuale parcheggio, che ha un solo accesso e l’uscita obbligata da via dei Platani - prosegue lo storico portavoce di InOrario - la situazione rimarrà la medesima sino al termine dei lavori di riqualificazione di via Dante, nella parte antistante il parcheggio stesso, e quindi per altri 40-60 giorni circa.

Al termine dei lavori che interessano la riqualificazione di via Dante, e anche durante i lavori di costruzione del nuovo parcheggio, si procederà poi ai lavori di ampliamento e modifica di via della Vecchia Dogana, con l’istituzione del doppio senso di marcia che arriverà sino all’intersezione di via Agli Scali. Non appena avremo informazioni ulteriori - conclude Casoni - informeremo immediatamente tutti».

