E' scontro totale sul fotovoltaico

CREMONA (1 febbraio 2020) - «La giunta Galimberti conosceva il progetto del parco fotovoltaico da tempo, l’ha condiviso e ha dato il suo assenso. Coinvolti il sindaco e altri due assessori in diversi incontri». E ancora: «Galimberti faccia un passo indietro, ritiri l’assenso già accordato mesi fa alla realizzazione del parco, chieda scusa e valuti se sussistono ancora le condizioni per proseguire un mandato compromesso dai suoi discutibili comportamenti». Forza Italia «sfiducia» il sindaco, Gianluca Galimberti, per la vicenda dell’impianto ipotizzato in un appezzamento di 15 ettari adiacente a Cremona Solidale. Accusata di non avere giocato alcun ruolo di indirizzo sulla vicenda, l’amministrazione comunale replica: «La Fondazione si avvalga del parere di terzi per valutare il progetto ed esprimersi sul consumo di suolo agricolo».

