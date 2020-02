Monossido dal braciere, 36enne scampa al gas

SESTO ED UNITI (1 febbraio 2020) - Tenta di scaldarsi accendendo un braciere ma il monossido di carbonio la stordisce. L’episodio poteva trasformarsi in tragedia. È successo ieri sera intorno alle 20,30 ad una cittadina 36enne di nazionalità marocchina, proprietaria da qualche mese con la famiglia di un’abitazione al civico 24 di via Dante. La donna, sposata e madre di quattro figli, che a quell’ora si trovava da sola in casa, è riuscita ad uscire e con le poche forze che le restavano ha bussato alla porta di un vicino. «Quando ho aperto – riferisce l’uomo – la signora ha pronunciato qualche parola e poi è svenuta davanti a me e ho chiamato subito l’ambulanza». Nel giro di pochi minuti è sopraggiunto un equipaggio del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno compiuto i primi rilievi all’interno dell’abitazione, rinvenendo il braciere. All’esterno dell’edificio si avvertiva un forte odore di gas. La 36enne ha ricevuto sul posto le prime cure ed è stata trasportata all’ospedale Maggiore di Cremona per ulteriori accertamenti. Sul posto anche il sindaco Francesca Maria Viccardi.

