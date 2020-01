Parco fotovoltaico, la Giunta: ecco le nostre prescrizioni alla Fondazione

CREMONA (31 gennaio 2020) - Accusata di non avere giocato alcun ruolo di indirizzo sulla vicenda del parco fotovoltaico, l’amministrazione comunale replica e rilancia: «La Fondazione si avvalga di un parere di soggetti terzi per valutare il progetto e per esprimersi sul consumo di suolo agricolo. Alberi e fauna i nostri paletti». La richiesta è contenuta in una lettera «condivisa da tutta l’amministrazione» spedita oggi alla Fondazione Città di Cremona in cui l’assessore alla Mobilità sostenibile e all’Ambiente, Simona Pasquali, elenca le richieste avanzate dalla giunta «in riferimento alla volontà da parte di una ditta privata di realizzare un parco fotovoltaico su un’area di proprietà della stessa Fondazione». Richieste — spiega l’assessore — già avanzate nel corso degli incontri precedenti.

Ma l'amministrazione comunale resta sotto attacco. Forza Italia - con una nota firmata da Carlo Malvezzi, Saverio Simi e Federico Fasani — rincara la dose in merito alla vicenda, incandescente, del parco fotovoltaico in un appezzamento di 15 ettari adiacente Cremona Solidale, richiesto a Fondazione Città di Cremona da una società che se l’è aggiudicato, per vent’anni, per 75 mila euro a ettaro. Nella nota si legge: «I sindaco ha umiliato il Consiglio comunale, che va convocato per discutere. Ritiri l’assenso già accordato mesi fa al parco, chieda scusa e valuti se proseguire nel mandato». La vicenda è approdata giorni fa in Consiglio comunale, con la risposta dell’assessore Pasquali alla interrogazione del consigliere del M5S Luca Nolli.

[LEGGI LE RICHIESTE DEL COMUNE ALLA FONDAZIONE]



