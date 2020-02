Bus di linea strapieno, ma la società Line risponde picche

SESTO (1 febbrario 2020) - Per la Line il secondo pullman richiesto da studenti e pendolari di Sesto non è necessario. E la decisione provoca scontento e delusione. La società lodigiana, che gestisce il trasporto pubblico sul territorio, ha inviato ai promotori della petizione firmata da un centinaio di persone a metà dicembre il suo riscontro negativo alla richiesta di aggiungere un secondo mezzo alla fermata delle 7,20 in viale Matteotti, davanti alla casa di riposo. Perché a detta dei firmatari il pullman della tratta Soresina-Cremona è sempre pieno, nel corridoio ci sono tante persone in piedi con rischi seri per la sicurezza e in passato, proprio per il sovraccarico, alcuni studenti più di una volta sono rimasti a terra. Le verifiche disposte dalla ditta, però, raccontano un’altra storia. Quella messa nero su bianco nella risposta ufficiale con la quale il direttore di esercizio ricorda che tra le 7 e le 7,20 gli utenti di Sesto sono comunque serviti da tre bus: quelli delle 7,03 e delle 7,20 che da piazza Garibaldi raggiungono la città via Casanova del Morbasco e il terzo che si ferma appunto davanti alla Nolli-Pigoli, sempre alle 7,20.

