Ladri in una villetta, fuga all'arrivo dei proprietari

CORTE DE' CORTESI (31 gennaio 2020) - Ladri in azione in via Alcide De Gasperi a Cignone. Una gang ha preso di mira una villetta, i malviventi riesco ad entrare nell'abitazione dal retro, danneggiando una porta-finestra; nello stesso momento però sono rincasati i proprietari di casa, due ottantenni, e i malviventi sono fuggiti. I due anziani, che non hanno visto in faccia i ladri, hanno chiamato immediatamente i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo e raccolta la denuncia dei proprietari. L'attenzione in paese resta alta, per la preoccupazione che la gang possa tornare a colpire.

