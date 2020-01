Bici giù dal cavalcavia, ragazzino indagato: "Era solo un gioco"

CREMONA (31 gennaio 2020) - Gli amici gli hanno urlato: «Lancia, lancia, non c’è nessuno». E lui dal cavalcavia ha lanciato una vecchia bicicletta nel piazzale delle Tramvie, lì dove parcheggiano i bus, accanto alla stazione. Lo ha fatto il 21 novembre scorso, giovedì, per gioco. Ma un gioco non è.

Un ragazzino di 15 anni, studente alle superiori, mai avrebbe immaginato di finire indagato per getto pericoloso di cose, contravvenzione punita dal codice penale con l’arresto sino ad un mese e con l’ammenda sino a 206 euro.

A due mesi dal fatto, lo studente ha ricevuto l’invito a presentarsi quale «persona sottoposta alle indagini» al Comando dei vigili con la polizia giudiziaria delegata ad interrogarlo dalla Procura della Repubblica per i minori di Brescia.

Il fatto risale al pomeriggio di quel giovedì. Dopo la scuola e in attesa di prendere il bus per rincasare, il quindicenne si era fatto un giro con gli amici. «Hanno incontrato un coetaneo che aveva la bicicletta. Il giovane l’ha prestata ai ragazzi. Anzi, ha detto loro di tenersela, perché era una rottame. ‘Usatela e buttatela pure via’», spiega l’avvocato Marilena Gigliotti, che due giorni fa era al Comando della polizia locale per assistere il quindicenne nell’interrogatorio.

