In gita solo gli alunni meritevoli: ed è polemica

POZZAGLIO-CASTELVERDE (31 gennaio 2020) - Un progetto che doveva essere didattico e pedagogico si è trasformato in una polemica rovente: alla gita di marzo a Bruxelles e Strasburgo nei luoghi dell’Unione Europea vanno solo i meritevoli che sono circa 70 scolari su 144, le famiglie dei bimbi esclusi protestano e anche le insegnanti sollevano delle perplessità. «Non si tratta della classica gita ma di una viaggio d’istruzione relativo al progetto Cittadinanza e Costituzione – spiega il dirigente scolastico Susanna Rossi – ad inizio anno il consiglio di istituto ha specificato che la partecipazione al viaggio era legata al comportamento e all’impegno mostrato durante attività, altre uscite e incontri con gli esperti da parte di ciascun ragazzo. Ora i genitori fanno polemica ma a nessuno degli scolari di seconda e terza media di Castelverde e Brazzuoli è stata preclusa questa possibilità. Di fatto gli scolari si sono autoesclusi dato che il consiglio di classe ha ritenuto di non coinvolgere quei ragazzi che in questi mesi hanno mostrato un totale disinteresse verso il progetto con tappa finale alle sedi della Comunità Europea. Detto ciò non è esclusa una seconda gita tradizionale per tutti ma sarà una decisione del consiglio di classe».

Il viaggio della durata di cinque giorni ha un costo di circa 400 euro ma il problema non sembra essere di natura economica. La polemica, infatti, è scoppiata a seguito delle mail inviate dalla scuola ai soli genitori degli ammessi alla gita. Il giorno successivo in classe i bambini non hanno parlato d’altro se non di chi fosse stato ammesso e chi no, facendo poi scattare le lamentele dei genitori.

