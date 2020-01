«Un’ordinanza troppo restrittiva, tutti a rischio multa»

VESCOVATO (31 gennaio 2020) - «Cercherò di fare rispettare l’ordinanza nel limite delle mie possibilità però vorrei affidarmi al buon senso delle forze dell’ordine affinché intervengano se realmente necessario come da accordi già presi con il sindaco. Paradossalmente se un gruppo di persone uscisse di casa anche solo per fumare una sigaretta dopo le 22 rischierebbe di prendere la multa. E questo vale anche per i residenti di tutto il quartiere». Così Omar Della Giovanna, titolare dello snack bar Da Omar dal 1998, interviene dopo l’ordinanza emessa dal primo cittadino Gianantonio Conti che limita dopo le dieci di sera l’assembramento di persone al di fuori dei locali commerciali e del pubblico esercizio, di stazionare e intralciare la libera circolazione delle persone in tutto il quartiere, l’ingombro dei passaggi aperti al pubblico transito, sia sotto i portici condominiali che in ogni spazio pubblico esterno agli esercizi commerciali.

