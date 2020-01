Rinasce il coro ligneo del ‘700, una piccola opera d’arte

VOLONGO (30 gennaio 2020) - Il coro ligneo del ‘700 della chiesa parrocchiale di Volongo sta tornando allo splendore originario grazie all’opera di restauro curata dallo studio Garattini Malzani di Brescia e finanziata in parti uguali dalla fondazione comunitaria di Cremona e dalla ditta Euromet del paese in riva al Gambara. «Riteniamo che il patrimonio culturale della nostra comunità debba essere preservato e valorizzato, per questo abbiamo deciso in accordo con la parrocchia guidata da don Giuseppe Tagliani, con la Curia e la Soprintendenza e grazie al sostegno della fondazione comunitaria di Cremona, di partecipare al restauro di questo coro» spiegano i vertici aziendali. Manca veramente poco al termine dei lavori, spiegano le restauratrici. Forse già a Pasqua la cantoria barocca - ammalorata a causa di infiltrazioni e insetti - potrà essere restituita alla parrocchia e alla comunità.

