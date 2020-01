Il caso, bloccato a Pechino: 'Niente visita alla Muraglia'

CASALBUTTANO (30 gennaio 2020) - Bloccato 10 ore in aeroporto a Pechino senza poter realizzare il sogno di andare a visitare la Grande Muraglia Cinese perché chiusa ai turisti per il diffondersi dell’epidemia di coronavirus. E così per il 25enne di Casalbuttano Filippo Tagliasacchi la grande aspettativa riposta nella prima tappa del viaggio di laurea ha lasciato spazio a interminabili ore di attesa e ad una serie di controlli sanitari. «All’arrivo in aeroporto ci hanno fatto firmare un’autocertificazione – spiega il giovane casalbuttanese – in cui dovevamo dichiarare di non avere sintomi respiratori di nessun tipo. Un foglio di carta che hanno letto velocemente quasi fosse una formalità dovuta. Poi però dopo questo primo passaggio burocrativo c’è invece stato il controllo con la termocamera: le precauzioni per il coronavirus sono state attivate in tutta la Cina anche se c’è grande organizzazione e personalmente, da ciò che ho visto restando in aeroporto, non ho percepito una situazione di ansia esagerata».

Niente Muraglia e niente visita alla città. L’esperienza cinese di Filippo si è quindi tradotta in un girovagare tra i corridoi dell’aeroporto di Pechino alla ricerca di un luogo dove riposare. «Per cercare di combattere il jet lag ho cercato poltroncine e divanetti – conclude – per fortuna tutto è andato per il meglio e sono riuscito a ripartire per Kuala Lumpur, in Malesia».

