Castelvetro, Croce in lutto per la 54enne Paola Gatti

CASTELVETRO (29 gennaio 2020) - Croce Santo Spirito in lutto per la morte della 54enne Paola Gatti, che da alcuni anni viveva a Cremona ma che era ancora molto legata al paese d’origine. Proprio nella chiesa dello Spirito Santo a Croce oggi è stato celebrato il funerale della donna, morta per cause naturali nella sua abitazione. Lavorava alla casa di riposo di Pontevico ed era molto stimata e apprezzata, proprio i colleghi nei giorni scorsi hanno fatto scattare l’allarme non vedendola arrivare. Alcuni mesi fa la donna aveva perso la mamma, che viveva ancora a Castelvetro e che la 54enne accudiva con amore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO