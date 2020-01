Furto al cimitero, via la borsa: ladri condannati

CREMONA (29 gennaio 2020) - Lei si chiama Desirée De Barre ed ha 46 anni mentre il suo compagno, Iroshi Ersin Perger, ne ha 39. Vivono in un campo nomadi del Bresciano e il 23 dicembre scorso, su una Citroen C2 sono scesi a Cremona. Destinazione, il parcheggio del cimitero. Compagni nella vita e ladri, i due si sono guardati attorno e hanno scelto il bersaglio: una signora che, uscita dal cimitero, è salita sulla sua auto e ha appoggiato la borsa sul sedile accanto L’azione è stata rapida. I ladri le hanno preso la borsetta e sono fuggiti. Peccato per loro che sulla Citroen la squadra mobile avesse installato il gps. Perché non era la prima volta che avvenivano strani furti nei parcheggi del cimitero e su quella Citroen si erano concentrati i poliziotti. I due verranno inseguiti e arrestati all’altezza di Cella Dati. Oggi, la giustizia ha presentato il conto alla coppia di ladri. Iroshi, incensurato, ha patteggiato un anno e 4 mesi di reclusione e 800 euro di multa con il consenso del pm onorario, Silvia Manfredi; la compagna Desirée, qualche piccolo precedente, è stata condannata, in abbreviato, a 2 anni e 2 mesi di reclusione. Agli arresti domiciliari, ora sono liberi (la coppia era difesa dall’avvocato Simini di Brescia).

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO