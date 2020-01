Blitz antidroga, un arresto e sequestro di oltre 100 grammi di cocaina

CREMONA (29 gennaio 2020) - Nel corso della notte di martedì, gli uomini di una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona, hanno arrestato un italiano di 27 anni, pregiudicato, e denunciato un 30enne romeno, pregiudicato, entrambi residenti a Cremona. I due, dopo essere stati notati dai carabinieri in atteggiamento sospetto in via dei Cipressi, cercavano di allontanarsi per eludere l’eventuale controllo, tentando di occultare nei pressi del loro veicolo tre involucri termosaldati, contenenti 1 grammo ciascuno di cocaina. I militari fermavano i due sospetti e dopo aver rinvenuto la cocaina proseguivano gli accertamenti effettuando perquisizioni domiciliari presso le rispettive residenze. Nell’abitazione dell’italiano venivano rinvenuti 100 grammi di cocaina, 10 grammi di marijuana, materiale vario per il taglio e il confezionamento, un bilancino di precisione, nonché della somma di 4.900 euro. Nel corso della perquisizione presso l’abitazione del rumeno venivano rinvenuti 6 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, la somma in contante di 1.000 euro nonché 1 proiettile di arma comune da sparo calibro 7,65. Grazie agli elementi raccolti dai carabinieri, il 27enne veniva dichiarato in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Cremona mentre il romeno veniva denunciato in stato di libertà per il concorso nella detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione illegale di munizioni.

