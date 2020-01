Caorso, centrale nucleare: scorie partite per la Slovacchia

CAORSO (29 gennaio 2020) - La scorsa notte 162 fusti dal peso di circa 250 chili l’uno, contenenti scorie radioattive, hanno lasciato ‘Arturo’ per raggiungere l’impianto di Bohunice in Slovacchia. Si è trattato della prima di 33 spedizioni che entro la fine del 2022 permetteranno di inviare all’estero 5.600 bidoni ancora stoccati nei depositi temporanei dell’ex centrale nucleare caorsana. Contengono complessivamente 800 tonnellate di resine a scambio ionico e 80 tonnellate di fanghi derivanti dai periodi di produzione dell’impianto, rimasto in funzione fino al 1986, e saranno ridotti del 90%: passeranno dai 1.290 metri cubi di volume attuali, a 130. Le scorie ridotte torneranno temporaneamente a Caorso in attesa del deposito nazionale. L’operazione ha un costo di 37 milioni di euro ed è attesa da decenni.

