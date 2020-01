Segre cittadina onoraria, bufera su Ventura: 'Mi sarei astenuto'

CREMONA (29 gennaio 2020) - «Ho dovuto assentarmi per una questione di lavoro, ma se fossi rimasto in aula mi sarei astenuto sulla mozione con cui il Consiglio comunale ha deciso di attribuire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre». Spiega in questo modo la sua assenza il consigliere di Fratelli d’Italia, Marcello Ventura, di professione assicuratore, che lunedì, al momento di discutere questo punto all’ordine del giorno, ha infilato il cappotto e si è allontanato dall’aula, tornando poi quando l’assemblea è passata all’argomento successivo. «Sembra fatto apposta — afferma il consigliere di FdI — ma mi hanno chiamato dall’ufficio per un cliente proprio alle 17.40 e poi sono tornato alle 18.15, quando la studio chiude. Sinceramente se fossi rimasto mi sarei astenuto. Non sono d’accordo, infatti, che questa vicenda venga strumentalizzata dalla sinistra».

