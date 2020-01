Pista ciclabile di viale Trento e Trieste, ecco le luci

CREMONA (28 gennaio 2020) - A nove mesi dall’inaugurazione, la pista ciclabile di viale Trento e Trieste è ora illuminata in tutta la sua estensione. I led fissati in cima ai pali che scandiscono il percorso dall’intersezione con via Aselli fino allo sbocco in piazza Libertà sono stati accesi pochi giorni fa: «L’intervento è ormai completato – osserva il vicesindaco e assessore che gestisce la delega della pubblica illuminazione, Andrea Virgilio –. Resta da valutare la possibilità di integrare qualche ulteriore punto luce, ma nella sostanza il percorso è ora fruibile in comodità e in sicurezza anche nelle ore notturne». Quella concordata con Citelum, il gestore della rete di illuminazione pubblica, era un’operazione molto attesa da ciclisti e pedoni.

