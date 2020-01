In via Spalato riemergono le mura spagnole

CREMONA (28 gennaio 2020) - Erano lì, in via Spalato, per riparare la fognatura e, mentre erano impegnati negli scavi, a circa sei metri di profondità, gli operai si sono imbattuti in un pezzo di storia: un tratto di mura spagnole cinquecentesche. Così, da una quindicina di giorni, i lavori della ditta Beltrami sono fermi in attesa del verdetto degli archeologi.

In particolare, quello portato alla luce è un tratto che segna il confine tra la città fortificata e il fossato. Sul cantiere c’è la supervisione della direzione scientifica della Soprintendenza delle belle arti e del paesaggio per le province di Cremona e Mantova. La dirige Nicoletta Cecchini.

