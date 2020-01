Ponte Verdi: multe per 2,4 milioni in un anno

SAN DANIELE PO (29 gennaio 2020) - Violazioni accertate per quasi 2 milioni e 400 mila euro in un anno sul ponte Giuseppe Verdi, dove il limite è dei 30 chilometri all’ora. E’ questa la cifra che emerge dai dati forniti dell’amministrazione provinciale, che ha in carico il sistema di elevazione delle sanzioni date dall’autovelox fisso collocato a metà del viadotto e dell’impianto semaforico sulla sponda cremonese (attivo sino a inizio dicembre, quando il ponte era ancora a senso unico alternato). «Non è un modo per fare cassa - spiega il vice presidente della Provincia di Cremona Rosolino Azzali - ma una scelta legata alla sicurezza dopo la relazione dei tecnici in cui si evinceva che l’unico modo per garantire i lavori tenendo aperto il ponte era di imporre il limite dei 30 chilometri orari». Il numero di sanzioni elevate è di alcune migliaia: circa mille di queste si riferiscono ad un superamento del limite tra i 76 e 130 chilometri orari. L'intero ammontare delle multe che arrivano da tutti i dispositivi di rilevamento provinciali si attesta sui 4 milioni e 800 mila euro.

