Installato un altro autovelox, controlli a sorpresa

PIZZIGHETTONE (29 gennaio 2020) - Il Comune di Maleo ha installato un nuovo autovelox, ma a farne le spese rischiano di essere principalmente i pizzighettonesi. Infatti la colonnina arancione dello speedbox, appena spuntata sulla strada che collega i due territori, poco prima del passaggio a livello di Gera e dunque proprio al confine col borgo cremonese, è destinata ad ‘accogliere’ chi arriva dalla direzione Lodi-Piacenza. Lì il limite di velocità è di 50 chilometri orari e come avviene già in molti altri territori la colonna non conterrà sempre la fotocamera pronta ad immortalare i trasgressori, ma i controlli saranno invece a sorpresa.

