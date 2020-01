Quotidiano in classe, La Provincia protagonista in Rai

MILANO (28 gennaio 2020) - La Provincia di Cremona e Crema protagonista in Rai. Nella giornata di oggi, il direttore Marco Bencivenga, ha preso parte al primo dibattito - sul tema L’informazione nell’era della multimedialità: il ruolo del giornalismo locale tra carta stampata, tv e web - che Rai propone nell’ambito del progetto Educazione alla conoscenza del giornalismo televisivo, attraverso il ruolo del servizio pubblico, promosso per il settimo anno da Osservatorio giovani editori e Rai e rivolto a tutti i docenti e agli studenti delle classi che partecipano al progetto Il Quotidiano in Classe.

In questo primo appuntamento con gli studenti, insieme a Bencivenga, sono intervenuti i direttori dei quotidiani il Giorno, Sandro Neri; e BresciaOggi, Maurizio Cattaneo; il direttore del Centro di Produzione Tv Rai di Milano, Enrico Motta; il caporedattore centrale della Tgr Lombardia Loris Gai e la giornalista Elisabetta Santon.

Tra i temi in primo piano, l’informazione locale della Testata giornalistica regionale (Tgr), le differenze tra le notizie del Tg e quelle di una prima pagina, e il rapporto tra news e mezzi di informazione: come viene raccontato lo stesso fatto da quotidiani, tv e web.

