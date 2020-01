Monossido, restano gravi le condizioni del 56enne

CORTE DE’ CORTESI (27 gennaio 2020) - Lo shock dell’amico intervenuto per salvargli la vita che ancora scosso per l’accaduto decide di non raccontare quegli attimi concitati, la preoccupazione di un paese intero e la speranza che corre anche sui social: è ancora grave ma in condizioni stabili il 56enne di Corte de’ Cortesi che domenica è rimasto intossicato dal monossido di carbonio nella sua abitazione di via Garibaldi. Il trattamento sanitario in camera iperbarica a Fidenza è proseguito anche nella giornata di oggi, l’operaio dovrebbe cavarsela ma la situazione è in costante aggiornamento. Nel frattempo proseguono le indagini da parte dei carabinieri e dei vigli del fuoco di Cremona. Nessuna ipotesi è stata esclusa anche se quella più accreditata resterebbe quella relativa a un malfunzionamento della stufa. O meglio, di un termoconvettore a gas che avrebbe portato l’uomo a inalare elevate quantità di monossido di carbonio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO