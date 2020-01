La tecnologia che salva la vita: una rete di defibrillatori

CASALBUTTANO-CORTE DE’ CORTESI (28 gennaio 2020) - Quando la tecnologia può aiutare a salvare una vita. Più sicurezza grazie all’arrivo di tre nuovi defibrillatori pubblici, ovvero installati in aree accessibili liberamente: uno è all’esterno del municipio di Casalbuttano, uno al parco giochi di Corte de’ Cortesi. Mentre il terzo è ora in dotazione alla polizia locale con i vigili che l’hanno posizionato a bordo della vettura di servizio per poter intervenire in maniera tempestiva in caso di emergenza. A tutto ciò, infatti, va aggiunto che in queste settimane sia gli agenti di polizia locale che i dipendenti di entrambi i Comuni hanno seguito un percorso di formazione sul primo soccorso. Complessivamente sono 10 i dispositivi attivi nei due paesi

