Cittadinanza onoraria a Liliana Segre, sì all'unanimità dal consiglio comunale

CREMONA (27 gennaio 2020) - E' arrivato in occasione della Giornata della memoria il via libera all'unanimità per conferire la cittadinanza onoraria di Cremona alla senatrice Liliana Segre, instancabile testimone della Shoah. Voto unanime dei presenti, visto che il consigliere di Fratelli d'Italia, Marcello Ventura, si è assentato durante la discussione di questo punto dell'ordine del giorno per rientrare a quello successivo.

Il testo della mozione per il conferimento della cittadinanza è stato illustrato dal primo firmatario, il consigliere Lapo Pasquetti (Sinistra per Cremona). Dopo il suo intervento si è aperto il dibattito che ha visto intervenire dapprima il consigliere Carlo Malvezzi (Forza Italia), Malvezzi ha sostenuto la mozione della maggioranza, dichiarandoo di volere dare un contributo del suo gruppo con un emendamento: "riconoscendo i continui attacchi nei confronti di persone di origine ebrea in tutta Europa, che spingono molti di loro a trasferirsi nell'attuale Stato di Israele, esprimendo vicinanza alla senatrice Segre, si vuole al contempo esprimere solidarietà nei confronti di tutte le persone ancora oggi colpite da episodi di razzismo e antisemitismo. Un sostegno forte e totale agli ebrei residenti in Europa, nello Stato di Israele e nel mondo".

A seguire sono intervenuti i consiglieri Franca Zucchetti (Partito Democratico), Letizia Kakou (Fare Nuova la Città – Cremona Attiva), Saverio Simi (Forza Italia), Simona Sommi (Lega Lombarda – Lega Salvini Lombardia), Elisa Chittò (Partito Democratico). L'emendamento proposto è stato accolto dai firmatari della mozione. Piena adesione alla mozione è stata espressa, a nome della Giunta, dal sindaco Gianluca Galimberti.

