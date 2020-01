Illuminazione in viale Po, Virgilio: 'Nuovi luci sui marciapiedi'

CREMONA (27 gennaio 2020) - Due mesi e mezzo fa quasi seicento cremonesi avevano sottoscritto una petizione per la posa di nuovi punti luce sui percorsi ciclopedonali di viale Po, lamentando scarsa illuminazione. Il tema è stato affrontato oggi - al centro di un dibattito molto acceso - in consiglio Comunale al termine del quale, l'assessore al Lavori pubblici Andrea Virgilio ha assicurato: "Abbiamo chiesto a Citelum di elaborare un progetto, costerà 40 mila euro più Iva e verrà inserito nel Piano delle opere pubbliche". La nuova illuminazione però, non riguarderà la pista ciclabile e la strada, ma le aree dei marciapiedi più vicine alle abitazione. Il perché lo ha spiegato lo stesso Virgilio: "Nel giorni scorsi abbiamo effettuato le verifiche dei parametri di visibilità lungo viale Po. E' emerso che la la sede stradale e la pista ciclabile rientrano nei limiti di legge, mentre non si può dire altrettanto dei marciapiedi, nella zona più vicina alle case. Lì, la visibilità è scarsa ed lì dove interverremo".

