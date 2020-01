Raffica di ordinanze su circolazione e parcheggi

CREMONA (27 gennaio 2020) - Saranno riservati ai residenti alcuni stalli finora liberi in via Massarotti: in questo modo diventeranno ‘gialli’ tutti i parcheggi che si trovano sul lato est della strada nel tratto che va dal civico 25/D al 47, ossia dal distributore di carburanti Keropetrol fino alla Fondazione La Pace. Lo prevede una delle ordinanze pubblicate sull’Albo pretorio del Comune con le quali vengono introdotte modifiche alla viabilità in numerose vie cittadine. In via Massarotti la misura, che riguarderà circa sei stalli, è motivata con la necessità di implementare l’offerta di spazi per la sosta dei veicoli riservati ai residenti delle zone A, B e C. Novità anche nei cortili dei Musei San Lorenzo e Ala Ponzone. Divieto di fermata, poi, istituito dal Comune in via Bella Chioppella.

