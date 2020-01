Monossido, 56enne intossicato

CORTE DE' CORTESI (26 gennaio 2020) - Ancora un’intossicazione da monossido di carbonio: tragedia sfiorata per un 56enne di Corte de’ Cortesi che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Cremona. A salvare la vita all’operaio è stato un amico che, insospettito dalle mancate risposte alle numerose chiamate, si è recato di persona nella sua abitazione. In paese è subito arrivata l’ambulanza del 118 con i sanitari che hanno soccorso in loco l’uomo prima del trasporto in ospedale. Nel frattempo sono arrivati anche i vigli del fuoco di Cremona che, insieme ai carabinieri, hanno messo in sicurezza l’intera area.

