Velocità e riposi: multa a due tir da 1.500 euro

CASALBUTTANO (26 gennaio 2020) - È giro di vite contro gli autotrasportatori che non rispettano il codice della strada: due camionisti sono stati fermati lungo la Quinzanese a Cignone e sono stati multati per un totale di 1.500 euro. Uno per aver superato i limiti di velocità e l’altro per non aver rispettato i tempi di riposo. Colti sul fatto entrambi gli autotrasportatori, uno italiano e l’altro dell’est Europa che aveva appena caricato in zona, hanno contattato le rispettive aziende, le quali hanno subito pagato la sanzione tramite bonifico per evitare il fermo del mezzo.

