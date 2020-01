Zona Po: esplode il caso alberi

CREMONA (26 gennaio 2020) - Allarme per un grande platano di viale Po: secondo un residente nel quartiere, Matteo Tomasoni, l’albero alto 25 metri è minacciato da un intervento «che non si doveva effettuare». Il problema sarebbero i lavori di scavo effettuati da una ditta privata sul viale all’altezza del numero civico 105, «eseguiti — sottolinea Tomasoni — a 80 centimetri dalla pianta, ben più vicini dei 2,50 metri previsti. La possibilità di recidere le radici e compromettere la stabilità e la vita della pianta è molto alta. Inoltre — aggiunge Tomasioni — in presenza di piante ad alto fusto, come in questo caso, è possibile chiedere di rispettare distanze superiori ai due metri e mezzo».

A muovere Tomasoni è anche il ricordo di quanto successo a maggio dell’anno scorso, quando «grazie all’imperizia con cui una ditta privata eseguì dei lavori di scavo, un bel platano di oltre 50 anni del viale Po dovette essere abbattuto dagli addetti comunali».

