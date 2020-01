Reddito di cittadinanza, ogni mese assegni per 1,2 milioni di euro

CREMONA (26 gennaio 2020) - Ogni mese, a Cremona e provincia, il reddito di cittadinanza garantisce assegni per oltre un milione e duecentomila euro. Lo incassano 2.925 famiglie, nuclei ai quali corrispondono 6.753 persone. L’ importo medio ammonta a 416,94 euro, uno dei più bassi, se si paragonano i datti relativi alle province lombarde. La media, infatti, si attesta a 424 euro mentre quella nazionale è ben più elevata (493 euro). In alcune regioni, poi, l’importo è ancora più elevato. Basti dire che in Sicilia l’importo medio dell’assegno è pari a 545 euro e in Campania tocca quota 566 euro. Sono tutti dati ufficiali pubblicati dall’Inps grazie all’Osservatorio sul Reddito di Cittadinanza.

