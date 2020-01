«Questo non è amore»: continua la campagna itinerante della Questura

CREMONA (25 gennaio 2020) - Prosegue il progetto itinerante della campagna «Questo non è amore», il cui scopo è quello di favorire il contatto tra le potenziali vittime di violenza di genere e le Istituzioni, fortemente voluto dal Questore di Cremona Carla Melloni. Dopo Crema, Cremona, Soresina, Piadena, e Soncino, nella mattinata di ieri, in occasione del mercato settimanale, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, nella piazza cittadina di Castelverde è stato collocato un punto di ascolto con la presenza del personale della Divisione Anticrimine e dell’Ufficio Sanitario della Questura di Cremona, specializzati nella trattazione dei casi di violenza domestica e di genere, per raccogliere eventuali segnalazioni e fornire ogni tipo di indicazione sugli strumenti a disposizione volti a individuare, prevenire e contrastare il fenomeno. Anche in tale circostanza, il personale della Questura è stato supportato dai volontari dell’Associazione Aida, da tempo impegnata in attività di collaborazione con la Polizia di Stato sulla trattazione dei delicati casi di violenza di genere. L’iniziativa proseguirà nei prossimi mesi, individuando altri luoghi del territorio in concomitanza con eventi o circostanze tali da favorire l’approccio con i possibili interessati.

