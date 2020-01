Nonni coraggio: "Siete truffatori, andate via"

PADERNO PONCHIELLI (25 gennaio 2020) - Il sangue freddo di due pensionati che davanti a due truffatori mantengono la calma fino all’ultimo, senza esitare: «Tu sei un rapinatore. L’acqua non è inquinata, hai spruzzato qualcosa che ha provocato questo forte odore ma non intendo mettere l’oro e il borsello nel frigorifero. Ho letto sul giornale che questa frase viene detta dai ladri quando vanno a rubare». E nemmeno l’arrivo del complice con un tesserino con scritto carabinieri trae in inganno la 80enne: «Tu non sei un vero carabiniere». La prontezza di riflessi della donna fa saltare la copertura dei malviventi che in tutta fretta riescono ad agguantare due medaglie d’oro e il portafoglio del padrone di casa contenente 200 euro e il libretto degli assegni per poi darsi alla fuga a bordo di una vettura grigia.

